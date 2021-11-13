ТОП-3 самых надежных б/у седанов по цене 5 000 долларов

В последние годы во многих странах наблюдается бум кроссоверов. Популярность седанов падает. Не зря, например, Ford отказался от некоторых седанов в пользу кроссоверов. Тем не менее, такие машины еще пользуются большим спросом на разных рынках. Эксперты Consumer Reports, проанализировали данные по продажам в США десятков тысяч автомобилей и назвали три самых надежных б/у седана по цене 5 000 долларов.

ТОП-3 самых надежных б/у седанов по цене 5 000 долларов

Обратите внимание, что цены на самом деле немного отличаются. Машины могут стоить дешевле или дороже в зависимости от состояния.

Кроме того, нужно уточнить, что речь идет про среднеразмерные и полноразмерные седаны. Компактные модели не учитывались.

На третьем месте находится седан Toyota Camry 2005 года выпуска (это его пятое поколение). Его цена составляет от 4 975 до 5 250 долларов, в зависимости от комплектации и состояния.

Второе место занял Toyota Avalon 2005 года выпуска. Его цена составляет от 5 625 до 5 950 долларов.

На первое место поставили седан Honda Accord 2004 года выпуска. Это седьмое поколение Accord. Его цена на американском рынке – от 3 575 до 4 675 долларов. При бюджете в 5 000 долларов это лучший выбор среди седанов.

Обратите внимание, что в этот рейтинг попали только японские седаны. И каждый из них уже выпускают по несколько десятков лет. Первое поколение Toyota Camry, например, появилось в 1982 году.

Напомним, ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом, такие они надежные.


Максимов Віталій, Тудей

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