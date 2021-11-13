Украинская компания Torsus создала грузовик для экстремальных условий

Украинская компания Torsus представила публике внедорожный грузовик Terrastorm, который предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях. В продаже он появится в начале 2022 года по цене от 51 716 евро.

Грузовик Torsus Terrastorm построен на базе фургона Volkswagen Crafter. Он получил модернизированную подвеску с амортизаторами Bilstein B6, систему полного привода с блокировкой заднего дифференциала, клиренс 250 мм, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами, лебедку. Угол въезда составляет 26 градусов, а угол съезда - 20 градусов.

Отличные внедорожные характеристики – только одно из главных достоинств этого украинского грузовика. К достоинствам нужно также отнести универсальное шасси-платформу, на которое можно устанавливать разные виды кабин и кузовов. На данный момент есть версии с двухдверной и четырехдверной кабиной на 2-6 человек.

Кроме того, покупатели смогут выбрать версию с колесной базой 3640 мм и грузоподъемностью 3,5 тонны, или версию с колесной базой 4490 мм и грузоподъемностью 5,5 тонны.

Грузовик оснащается 2,0 л турбодизелем мощностью 140 или 177 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 8-ступенчатым автоматом.

Напомним, в прошлом году компания Torsus представила пассажирский Terrastorm. У него тоже хорошие внедорожные характеристики.

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