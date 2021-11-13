Один из космических туристов Blue Origin погиб в авиакатастрофе

Глен де Врис погиб в четверг днем в результате аварии легкомоторного самолета, на борту которого он находился.

Глен де Врис, бизнесмен, участвовавший в космическом полете Blue Origin в прошлом месяце, погиб в авиакатастрофе. Ему было 49 лет. Об этом сообщает The Independent.

Глен де Врис
Глен де Врис

По данным полиции штата Нью-Джерси, Глен де Врис погиб в четверг днем в результате аварии легкомоторного самолета, на котором он находился. Самолет разбился в округе Сассекс, штат Нью-Джерси.

На борту самолета находился еще один пассажир, 54-летний Томас Фишер. Он тоже погиб.

Национальный совет по безопасности на транспорте сообщает, что расследует аварию. По данным Федерального управления авиации, крушение потерпел небольшой четырехместный самолет Cessna C172.

Полиция штата Нью-Джерси сообщила CNN, что самолет разбился в лесу Хэмптон-Тауншип, примерно в 40 милях от Нью-Йорка.

Напомним, Джефф Безос осуществил успешный полет в космос 20 июля. На корабле New Shepard, построенном его компанией Blue Origin, находились также 82-летняя Волли Фанк, брат бизнесмена Марк и 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Демен. Полет продолжался 10 минут и 10 секунд.

Следующий туристический полет в космос состоялся 12 октября. На борту ракеты находился заместитель директора Planet Labs по медико-биологическим наукам и здравоохранению и соучредитель Medidata Ген де Врис.

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