Могут останавливать просто так: полиция начала проверять автомобили украинцев

В Украине полиция будет проверять техническое состояние автомобилей, для этого водителей будут останавливать прямо посреди дороги.

Об этом говорится в выпуске Апостроф News на Апострофе TV .

Для проверки будут использовать специальные мобильные диагностические станции. В частности, нововведение коснется легковых автомобилей и их прицепов, которые используются для получения прибыли, автомобилей такси, грузовиков и автобусов. Будут замеряться параметры света фар, остаточная высота протектора шин и коэффициент выбросов выхлопных газов от бензиновых двигателей.