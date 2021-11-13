2021-11-13
Могут останавливать просто так: полиция начала проверять автомобили украинцев
В Украине полиция будет проверять техническое состояние автомобилей, для этого водителей будут останавливать прямо посреди дороги.
Об этом говорится в выпуске Апостроф News на
Для проверки будут использовать специальные мобильные диагностические станции. В частности, нововведение коснется легковых автомобилей и их прицепов, которые используются для получения прибыли, автомобилей такси, грузовиков и автобусов. Будут замеряться параметры света фар, остаточная высота протектора шин и коэффициент выбросов выхлопных газов от бензиновых двигателей.
«Проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта», — отметили на сайте МВД.