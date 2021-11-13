Суд арестовал водителя Land Cruiser, сбившего двух подростков в Харькове

Мужчина может выйти под залог в 340 тысяч гривень.

Суд арестовал водителя Land Cruiser, сбившего двух подростков в Харькове

Водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который 11 ноября сбил двух детей на проспекте Науки в Харькове, заключили под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тысяч гривень.

Об этом УНН сообщил спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

По его словам, прокурор на заседании просил суд назначить залог в размере 10 млн. грн, однако судья снизил сумму.

Прокуратура не согласна с таким решением суда и будет обжаловать его в апелляционной инстанции "в связи с несоразмерностью назначенного залога и совершенным уголовным правонарушением".

Кроме того, сегодня водителю Toyota Land Cruiser сообщено о подозрении по факту совершения ДТП, передает пресс-служба Офиса генпрокурора,

"34-летнему мужчине объявлено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября в Харькове водитель на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате ДТП пострадали тринадцатилетние мальчик и девочка. Состояние пострадавших средней тяжести, стабильное. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

По данным правоохранителей, водитель Toyota Land Cruiser в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

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