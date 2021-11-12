В КГГА назвали ключевых игроков "маршруточной мафии"

Апелляционный суд отменил постановление ОАСК о запрете городу осуществлять проверки на 17 маршрутах перевозчика ЧП "Универсал-Транс".

В КГГА назвали ключевых игроков "маршруточной мафии"
Фото: Микола Даневич

Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева о запрете городу осуществлять проверки на 17 маршрутах перевозчика ЧП "Универсал-Транс".

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Он отметил, что "Универсал-Транс" – один из самых заметных игроков (около 240 машин) столичного "картеля перевозчиков", "прославившегося" автобусами, двери которых выпадают во время движения.

"Долгие месяцы абсолютно незаконное и «странное» постановление ОАСК запрещало мэрии Киева осуществлять какие-либо действия по организации проверок подвижного состава «Универсал-Транс» – фиксировать их нарушения и разрывать с ними договоры. Решение уникально, ведь суд в интересах конкретного перевозчика не просто запретил администрации города делать свою работу. Суд сделал отдельно взятого перевозчика абсолютно неконтролируемым и лишил его каких-либо обязательств перед Киевом и его жителями", – отметил Усов.

По его словам, подобные решения о запрете городским властям осуществлять любые проверки выполнения договоров о перевозке пассажиров и, в случае выявления нарушений, разрывать такие договоры были вынесены также по ЧП "Авен-Езер", ООО "Ярославь-Авто", ООО " Радонь" и ЧП "Парк".

Усов отметил, что эти участники рынка пассажирских перевозок столицы на самом деле аффилированы друг с другом.

"Они связаны прежде всего потому, что ими владеет и всех их контролирует единая группа лиц, связанная прямым родством, историей взаимного крещения детей, системой общего капитала, единым менеджментом и единым центром принятия решений. Старший партнер, много лет предоставлявший этому криминальному кругу политическое прикрытие, административную поддержку и финансирование для увеличения объема операций, у них также общий", - рассказал Усов.

Замглавы КГГА призвал всех перевозчиков работать и действовать исключительно в законном поле.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, ранее Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в одностороннем порядке разорвал договоры с частными перевозчиками на обслуживание 11-ти городских маршрутов. Причиной такого решения стало то, что перевозчики – "Союз-Авто", "Базальт", "Кийтранс-2005" и "Универсал-Транс" – якобы получили эти маршруты благодаря фальсификациям, которые обеспечили необоснованное преимущество на конкурсах по перевозке.

В КГГА отмечали, что город "пропорционально увеличит" количество муниципальных автобусов и троллейбусов по этим направлениям.

В октябре 2021 года Усов сообщил о разрыве договоров на обслуживание 21 городского маршрута, которые были заключены с частными перевозчиками.

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