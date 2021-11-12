Киевляне стали меньше пользоваться общественным транспортом после перевода города в "красную" зону

Согласно данным АСОП, в метро провалидировано на 35% меньше е-билетов, в наземном транспорте - на 27%.

С 1 ноября, после того, как Киев перевели в "красную" карантинную зону, жители города стали меньше пользоваться общественным транспортом.

Об этом рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко, передает "24 канал".

По его словам, для отслеживания пассажиропотока анализировали количество использованных е-билетов.

"Согласно данным АСОП, в метро провалидировано на 35% меньше электронных билетов, в наземном транспорте – на 27%", – рассказал Половинко.

Для сравнения – в первую неделю октября в общественном транспорте было зафиксировано почти 6 миллионов пассажиров, а за аналогичный период в ноябре – около 4 миллионов.

В городском приложении " Киев цифровой" с 1 по 10 октября использовали около 700 тысяч QR-билетов, а с 1 по 10 ноября это количество снизилось до 385 тысяч.

В метро же цифры пассажиропотока распределились следующим образом: в первый понедельник введение ограничений подземка перевезла 386 тысяч киевлян, а во второй – 446 тысяч.