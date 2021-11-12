Украинцы за 180 дней растаможили 85 тыс евроблях на 3 миллиарда

По данным Государственной таможенной службы Украины, с 15 июня по 10 ноября 2021 года, то есть за время льготного периода растаможки евроблях, было легализовано более 85 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. В государственный бюджет поступило 3 млрд гривен.

Больше всего евроблях по упрощенной процедуре растаможила Закарпатская таможня (15 148), Киевская таможня (10 752), Одесская таможня (9 999), Ивано-Франковская таможня (5 830) и Черновицкая таможня (5 506).

Нужно отметить, что пик растаможки автомобилей на иностранной регистрации пришелся на 1-10 ноября, то есть на самый конец льготного периода.

И хотя упрощенная процедура растаможки закончилась 10 ноября, льготами еще могут воспользоваться участники АТО/ООС. Они могут со скидкой растаможить свои машины по 8 февраля 2022 года включительно.

Между тем, десятки тысяч евробляхеров не сумели по тем или иным причинам воспользоваться льготной растаможкой. Например, для многих эта процедура все равно была дорогой и стоила больше, чем цена самого автомобиля. Некоторые не смогли это сделать из-за проблем на таможни, которая не хотела оформлять машины из РФ .

Теперь евробляхеров за нарушение сроков ввоза ждут огромные штрафы. В ближайшее время правоохранители начнут в отношении них специальную операцию.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал Национальную полицию убрать с дорог Украины евробляхи.