Subaru представила свой первый электромобиль “для всех“
Subaru представила новый электрический кроссовер Subaru Solterra. Это первый серийный электромобиль Subaru, предназначенный для массового рынка.
Внешне Solterra очень похож на Toyota bZX4, который официально представили в прошлом месяце. В этом нет ничего удивительного, так как Subaru и Toyota разрабатывали вместе эти модели, так же, как раньше вместе создали BRZ и спортокар 86. Между этими двумя электрическими кроссоверами также много общего в технической "начинке". Габариты у них тоже одинаковые.
Впрочем, внешне Solterra и Toyota bZX4 все-таки немного отличаются друг от друга. Например, у них разные задние фонари и передний бампер. Кстати, передний бампер у Solterra напомнил нам передний бампер Mustang Mach-E.
Компоновка салона тоже практически одинаковая. Но интерьер отличается по вариантам отделки и цвету.
Subaru Solterra, как и Toyota bZX4, покупателям предложат в двух версиях – с одним электромотором и с двумя электромоторами. Мощность версии с одним электромотором составит 201 л.с. (привод – передний). У версии с двумя электромоторами мощность составит 215 л.с. (привод – полный).
У переднеприводной версии запас хода достигнет 530 км, а у полноприводной версии – 460 км.
Solterra – это глобальная модель. Ее продажи по всему миру начнутся в середине 2022 года. Цены еще не объявлены.
Напомним, ранее Subaru показал, каким будет брутальный кроссовер Forester.