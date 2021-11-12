Водитель Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был под действием метадона

Дело переквалифицировали в более строгую статью.

Водитель Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был под действием метадона
Фото: скрин відео

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, сбивший 11 ноября двоих детей на проспекте Науки в Харькове, в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом пишет местное издание Depo.Харків со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко. Химический анализ мочи водителя показал наличие в его организме метадона. Это синтетический наркотический препарат опиумной группы, который используется для заместительной терапии в лечении людей, имеющих зависимость от опиоидов.

"Поскольку лицо находилось в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч. 2 ст. 286 УКУ на ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Готовится сообщение о подозрении по ч.2 ст.286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения", - рассказал Чубенко.

Ч.2 ст.286-1 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Прокуратура потребует избрать для водителя меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Мужчина отрицал, что был под наркотиками, и объяснял инцидент невнимательностью – якобы засмотрелся в мобильный телефон и случайно проехал на красный свет.

Водитель, сбивший детей, ранее в этом году был осужден за кражу фотоаппарата. Он приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

"Совершив ДТП, фигурант нарушил условия испытательного срока, и наказание в виде трех лет лишения свободы ему могут частично или полностью прибавить к приговору по делу о ДТП", - цитирует Чубенко другое местное издание NewsRoom.

Кроме того, месяц назад водителя Toyota привлекали к ответственности за нарушение ПДД — мужчина спровоцировал аварию, в которой никто не пострадал.

Напомним, что ДТП на проспекте Науки в Харькове произошло 11 ноября около 15:00. У обоих подростков, которых сбил водитель Land Cruiser, диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Состояние пострадавших оценивалось как средней тяжести, стабильное.

Это уже третье резонансное ДТП, которое произошло в Харькове в последнее время.

26 октября 16-летний парень на Infiniti пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – попали в больницу с травмами разной степени тяжести, а водитель Infiniti почти не пострадал.

Через два дня, 28 октября, в Харькове произошло еще одно смертельное ДТП с участием автомобиля марки Infiniti. В нем погибла 72-летняя женщина, а за рулем автомобиля находилась 31-летняя жительница Харькова.

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