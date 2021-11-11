Украина будет поставлять Турции двигатели для беспилотных самолетов

Украинское ГП "Ивченко-прогресс" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает поставки двигателей, производимых в Украине, для беспилотных самолетов турецкого производства.

Подписание состоялось в рамках выставки SAHA Expo, которая проходит в Стамбуле, передает "Укринформ".

В компании Baykar Makina назвали соглашение историческим.

"Украина и Турция - стратегические партнеры и страны, которые дополняют друг друга, поддерживают в разных сферах. НА БПЛА Ak?nc? уже устанавливают двигатели производства Ивченко-прогресс и начато их серийное производство. Следующий шаг – беспилотные боевые самолеты. Подписанное сегодня соглашение станет началом их выпуска совместно с Ивченко-прогресс", - сказал перед церемонией подписания технический директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар.

Украинское предприятие будет поставлять турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой AI-322Ф.

Детали сделки не разглашаются.

Напомним, Вооруженные Силы Украины будут наращивать численность беспилотных летальных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала.