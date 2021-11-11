В Харькове водитель авто наехала на полицейского, дежурившего на месте ДТП

В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля "Mazda". Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

В Харькове водитель легковушки совершила наезд на полицейского, который обеспечивал охрану места происшествия после ДТП.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, событие произошло 11 ноября около 17:00 на проспекте Науки.

"По предварительным данным, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля "Mazda". Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Информация об инциденте зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, сегодня в Харькове водитель на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате ДТП пострадали тринадцатилетние мальчик и девочка.