В Харькове водитель Land Cruiser сбил двух подростков на переходе

Полицейские подозревают, что он находился под наркотиками.

В Харькове водитель Land Cruiser сбил двух подростков на переходе
Фото: скрин відео

В Харькове водитель на пешеходном переходе сбил двух подростков. Вследствие ДТП пострадали тринадцатилетние мальчик и девочка.

Как сообщает полиция Харьковской области, авария произошла на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской около 15:00.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что водитель, спровоцировавший ДТП, задержан. Полиция проверяет его на наркотики.

Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но год назад дело было закрыто и не дошло до суда.

"Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как так произошло", - написал Монастырский.

Он добавил, что дети остались живы. Их госпитализировали.

В Харьковском городском совете сообщили, что состояние пострадавших - средней тяжести, передает Укринформ.

"По предварительной информации медиков, состояние пострадавших в ДТП детей оценивается как средней тяжести, но тщательный осмотр продолжается", - сообщили в горсовете.

Напомним, 26 октября 16-летний парень на Infiniti пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – попали в больницу с травмами разной степени тяжести, а водитель Infiniti почти не пострадал.

Против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). По ходатайству прокуратуры было открыто еще одно дело – по ст.287 (нарушение эксплуатации транспортных средств) для выяснения обстоятельств попадания несовершеннолетнего за руль автомобиля.

Летом 2021 года задержанный водитель привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Суд назначил ему приговор в виде двух лет лишения свободы с условным наказанием на один год.

28 октября 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове арестовали на два месяца. В ходе судебного заседания стало известно, что против молодого человека возбуждено еще одно уголовное дело - за попытку запутать следствие.

Несмотря на решение суда, подозреваемый до сих пор отказывается сдать кровь на анализ.

Правоохранители выясняют обстоятельства еще одного смертельного ДТП в Харькове при участии Infiniti. Погибла 72-летняя женщина, за рулем автомобиля находилась 31-летняя жительница Харькова. Авария произошла 28 октября.

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