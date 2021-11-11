МВД рассказало, как снять машину с учета для утилизации

В Украине ежегодно бросают на улицах тысячи автомобилей, которые приходят, например, из-за слишком большого возраста, в непригодное для эксплуатации состояние. Главный сервисный центр МВД рассказал, как правильно снять машину с учета.

МВД рассказало, как снять машину с учета для утилизации

Снять автомобиль с учета можно в любом территориальном сервисном центре МВД. На это уйдет не больше одного рабочего дня. Вся процедура бесплатная.

В сервисный центр подается пакет документов в бумажном виде. Это документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт), если он есть.

Нужно взять с собой и номерные знаки, если они есть. Если их нет, то нужно написать объяснение. Кстати, объяснение необходимо и в том случае, если нет техпаспорта. Для юридического лица в этом случае нужно больше документов.

Обратите внимание, что снятие с учета не требует физического присутствия самого автомобиля. Достаточно принести необходимые документы. В сервисном центре пишут заявление о снятии машины с учета.

Отказать в снятии с учета могут по нескольким причинам. Например, если идентификационные номера составных частей автомобиля не соответствуют заявленным номерам в документах.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине будущим водителям разрешили дистанционно готовиться к сдаче экзамена по ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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