Более 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 года

Украина к соглашению пока не присоединилась.

Более 30 стран мира и ведущие автомобильные производители в рамках климатической конференции COP26 договорились к 2040 году полностью отказаться от продаж транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщило британское правительство.

Соглашение, предусматривающее продажу исключительно автомобилей с нулевыми выбросами, поддержали, в частности, Великобритания, Канада, Чили, Хорватия, Нидерланды, Польша , Словения, Мексика, Турция и т.д. Украины в этом списке нет, как там нет и Китая с Соединенными Штатами Америки.

Впрочем, США ранее обещали, что также скоро перейдут на автомобили без выбросов. План администрации Джо Байдена предусматривает, что к 2030 году примерно половина всех новых автомобилей в США будут иметь нулевые выбросы, а к 2035 году – все.

На это подписались, в частности, Ford и General Motors. Помимо американских гигантов отказ от продажи автомобилей с ДВС поддержали BYD, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo Cars и несколько меньших производителей.

По данным Международного энергетического агентства, на автомобили, грузовики, корабли, автобусы и самолеты приходится около четверти всех глобальных выбросов углерода, но наибольшими загрязнителями являются именно автомобильные транспортные средства.

Напомним, что первой в мире страной, где среди новых автомобилей преобладают электрокары, в 2020 году стала Норвегия.