Киевская область с 13 ноября закроет общественный транспорт для невакцинированных

Транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику.

Киевская область с 13 ноября закроет общественный транспорт для невакцинированных
Допуск в сесійну залу по сертифікатам
Фото: прес-служба Віталія Кличка

С этой субботы, 13 ноября, общественный транспорт в Киевской области заработает с усиленными ограничительными мерами.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Мы понимаем, насколько важно жителям пристоличного региона иметь качественное транспортное сообщение, поэтому общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику. Но ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов: COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки; в частности, с использованием мобильного приложения "Дия", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что когда Киевщину только ввели в "красную" зону, работу транспорта не ограничивали никаким образом. Однако, по его словам, "далее оттягивать этот момент уже не было возможности".

Володин призвал жителей Киевщины, еще не успевших иммунизироваться, наконец позаботиться о себе и вакцинироваться.

"Только прививки позволяют уберечь себя от тяжелого течения болезни. Во всех остальных случаях люди неделями лежат под кислородом в больницах. А до этого свой организм точно не надо доводить", - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, за минувшие сутки в Украине были зафиксированы 24 747 новых подтвержденных случаев ковида. В Киевской области было 945 случаев.

С 15 октября регионы Украины постепенно начали переводить в "красную" зону, и с 12 ноября там будет уже 18 регионов, включая Киев.

С 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом" и "красном" уровнях эпидопасности. Для проверки ковид-паспортов украинским полицейским установили на планшеты специальное программное обеспечение, позволяющее считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

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