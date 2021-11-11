Новый Ford Mondeo случайно рассекретили раньше времени

На одном из китайских сайтов разместили фотографии нового Ford Mondeo. Эту новинку рассекретили еще до ее официальной премьеры.

Новый Ford Mondeo случайно рассекретили раньше времени

В марте 2022 года в Европе закончится серийное производство Ford Mondeo текущего поколения. Предполагается, что у него будет замена, которая, возможно, не будет называться Mondeo.

Но как бы ни называлась эта новинка, ее уже рассекретили на одном из китайских сайтов. Причем, еще до официальной премьеры. Сделало это Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

Дизайн нового Mondeo взял некоторые элементы стиля от Mustang Mach-E. Покупателям его предложат в нескольких традиционных вариантах кузова. На фотографиях мы видим седан в спортивной комплектации ST-Line. Она от стандартной версии отличается более спортивными элементами дизайна, черными акцентами на передней панели, двухцветной отделкой кузова и большим диффузором сзади.

Новый Ford Mondeo случайно рассекретили раньше времени

Длина нового Mondeo составит 4935 мм, что на 66 мм длинней модели, которая сейчас продается в Европе.

Под капотом будет находиться 2,0 л бензиновый двигатель мощностью 235 л.с. Возможно, в линейку двигателей войдут и другие силовые агрегаты.

Окончательная судьба Mondeo на европейском рынке еще не известна. Одно точно – у него будет преемник. Не исключено, что это будет модель с элементами стиля кроссовера.

Новый Ford Mondeo случайно рассекретили раньше времени

Напомним, ранее стало известно, что в Украине могут начаться продажи внедорожника Ford Bronco.


Максимов Віталій, Тудей

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