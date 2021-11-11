Известно, когда в Украине водители начнут за деньги доносить друг на друга

Украинцы смогут снимать нарушения ПДД на смартфоны, отправлять записи полиции и получать за это деньги с 1 января 2023 года или с 1 января 2024 года. Об этом говорится в заключение Комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины, который рассмотрел соответствующий законопроект.

Известно, когда в Украине водители начнут за деньги доносить друг на друга

В парламенте в июле 2021 года зарегистрировали законопроект № 5798, предусматривающий введение в Украине института "информаторов".

"Информатором" сможет стать любой украинский водитель. Для этого нужно будет в мобильном приложении "Дия" получить соответствующий статус.

Каждый водитель-"информатор" сможет при помощи смартфона фотографировать и делать видео момента нарушения ПДД другим участником дорожного движения, а потом при помощи приложения "Дия" отправлять материалы в полицию.

Полиция на основании полученных фото и видео материалов будет принимать дальнейшее решение о наказании нарушителя.

При этом "информатор" получит 10% от суммы уплаченного нарушителем штрафа.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность (ограничение свободы на срок до одного года) за предоставление заведомо недостоверных или поддельных данных про административное правонарушение.

МВД считает, что таким образом в Украине улучшится безопасность дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Украине камеры автофиксации нарушений ПДД будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения.


Максимов Віталій, Тудей

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