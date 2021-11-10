ЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод может через некоторое время начать выпускать новые модели автомобилей. Дело в том, что АвтоВАЗ, который поставляет на ЗАЗ машинокомплекты, готовится к выпуску новых моделей.

ЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилей

АвтоВАЗ произвел модернизацию сборочной линии, где сейчас выпускается Lada Granta. Связанный с пресс-службой производителя Youtube-канал "На заводе" сообщил, что "изменения площадки Granta, связанные с запуском новых проектов, продолжаются". В результате модернизации сборочной линии следование стандартам Renault стало более строгим. Это позволит успешно поставить на конвейер новые модели.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2025 году АвтоВАЗ начнет серийное производство четырех абсолютно новых моделей. Среди них, как ожидается, будет и кроссовер. Их построят на платформе CMF-B компании Renault.

ЗАЗ сейчас из роSSийских машинокомплектов выпускает автомобили семейства Lada, кроссовер Renault Arkana, и две модели Kia. С января по октябрь 2021 года в Запорожье выпустили 3533 автомобиля, что на 729,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Руководство Запорожского автомобилестроительного завода планирует увеличить выпуск автомобилей до 10 000 ежегодно. Также планируют увеличить производство автобусов.

Ранее стало известно, что в Украине камеры автофиксации нарушений ПДД будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне погибли по меньшей мере 99 человек
США ужесточают правила въезда для путешествующих самолетамиСША ужесточают правила въезда для путешествующих самолетами
В Кривом Роге на взяточничестве попались сразу 11 полицейскихВ Кривом Роге на взяточничестве попались сразу 11 полицейских
Украинская авиакомпания Air Ocean получила права на первые маршруты. Куда полетитУкраинская авиакомпания Air Ocean получила права на первые маршруты. Куда полетит
В Харькове у нарушителя ПДД изъяли JaguarВ Харькове у нарушителя ПДД изъяли Jaguar
Блок рекламы


Похожие новости
Названы страны-лидеры по импорту подержанных автомобилей в УкраинуНазваны страны-лидеры по импорту подержанных автомобилей в Украину
Нужно ли менять “права“ с неразделенными категориями на новые – ответ судаНужно ли менять “права“ с неразделенными категориями на новые – ответ суда
ЗАЗ сократил производство автомобилейЗАЗ сократил производство автомобилей
На Николаевщине в результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека, в том числе два малолетних ребенкаНа Николаевщине в результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека, в том числе два малолетних ребенка
Популярные модели BMW остались без сенсорного экрана из-за дефицита компонентовПопулярные модели BMW остались без сенсорного экрана из-за дефицита компонентов
В Киеве появились новые дорожные знаки: подробностиВ Киеве появились новые дорожные знаки: подробности
В Украине снизились продажи новых автомобилейВ Украине снизились продажи новых автомобилей
Skoda возобновила производство автомобилей, приостановленное из-за дефицита чиповSkoda возобновила производство автомобилей, приостановленное из-за дефицита чипов
Некоторые модели BMW лишились проекционного дисплея: известна причинаНекоторые модели BMW лишились проекционного дисплея: известна причина
ТОП-10 автомобилей, которые больше всего теряют в цене за 5 летТОП-10 автомобилей, которые больше всего теряют в цене за 5 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости