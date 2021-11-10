ЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод может через некоторое время начать выпускать новые модели автомобилей. Дело в том, что АвтоВАЗ, который поставляет на ЗАЗ машинокомплекты, готовится к выпуску новых моделей.

АвтоВАЗ произвел модернизацию сборочной линии, где сейчас выпускается Lada Granta. Связанный с пресс-службой производителя Youtube-канал "На заводе" сообщил, что "изменения площадки Granta, связанные с запуском новых проектов, продолжаются". В результате модернизации сборочной линии следование стандартам Renault стало более строгим. Это позволит успешно поставить на конвейер новые модели.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2025 году АвтоВАЗ начнет серийное производство четырех абсолютно новых моделей. Среди них, как ожидается, будет и кроссовер. Их построят на платформе CMF-B компании Renault.

ЗАЗ сейчас из роSSийских машинокомплектов выпускает автомобили семейства Lada, кроссовер Renault Arkana, и две модели Kia. С января по октябрь 2021 года в Запорожье выпустили 3533 автомобиля, что на 729,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Руководство Запорожского автомобилестроительного завода планирует увеличить выпуск автомобилей до 10 000 ежегодно. Также планируют увеличить производство автобусов.

Ранее стало известно, что в Украине камеры автофиксации нарушений ПДД будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения.