Названы страны-лидеры по импорту подержанных автомобилей в Украину

За сентябрь 2021 украинцы приобрели 54 484 импортных подержанных автомобилей. Как писал ТопЖыр, рынок подержанных авто в Украине в 5 раз больше новых, поэтому представляем твоему вниманию исследование рынка б/у авто, ввезенных из-за границы, основанное на данных за последние 2 года.

Начнем с того, что есть 5 стран, которые являются крупнейшими импортерами подержанных автомобилей в Украине, пишет «ТопЖыр».

Авто из США

По данным carVertical, первое место с показателем 30,3 процента занимают подержанные автомобили из Соединенных Штатов Америки. И тут всё понятно – так называемые «битки» в Америке стоят гораздо дешевле, потому ремонтировать их там невыгодно, да и американцы предпочитают не заморачиваться с этим, а получать страховую выплату и покупать новый автомобиль.

Как правило, украинцы покупают американские подержанные автомобили как раз из-за выгодной цены, причем это касается даже дорогих моделей. Напомним, что в Украине активно завозят битые суперкары из Америке!

Для понимания ценовой политики, к примеру, в США Toyota Camry после двух лет эксплуатации можно купить на аукционе за 15-20 тысяч долларов с доставкой и растаможкой. В Украине же б/у Toyota Camry с 2-летним сроком эксплуатации практически нет на рынке, а новая машина данной модели стоит примерно 30 тысяч долларов.

Автомобили из Германии

Второе место с большим отрывом от третьего с результатом 23,8% занимает Германия. Эта страна – европейский лидер поставок подержанных автомобилей в Украину.

Машины немецкого происхождения пользуются популярностью благодаря тому, что в Германии:

1) Хорошие дороги;
2) Высокий и своевременный уровень сервиса;
3) Качественные и безопасные техжидкости.

Подержанные иномарки из Бельгии

Да-да, как ни странно, Бельгия занимает третье место с показателем 7,4 процента. Бельгийские автомобили популярны среди украинцев из-за своего хорошего состояния и ухоженности. То есть, покупая автомобиль из Бельгии, можно быть уверенным, что пробег не скручен и автомобиль обслужен по регламенту.

Б/у авто из Литвы

Практику ввоза литовских машин можно считать классикой, причем еще с 90-х годов. Ну а так называемые евробляхи и вовсе вне конкуренции – авто без растаможки в подавляющем большинстве украинцы «тянули» именно туда. Сейчас эта практика уже не столь популярна, потому что авто из Литвы зачастую куда более «убитые» (хоть и дешевые), чем автомобили из других стран Европы, а растаможка при этом будет стоить ровно столько же, сколько за авто из Германии или Голландия. К тому же, из-за высокого спроса (да-да, именно из-за популярности в Украине), многие в Литве взвинтили цены.

Авто из Нидерландов

Как ни странно, Нидерланды занимают 5 место по популярности импорта авто в Украине. И это логично — в Нидерландах есть даже открытый автомобильный аукцион, где цены вдвое ниже, чем в автосалоне.

ТОП-15 стран по импорту подержанных авто в Украину

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