С 12 ноября на дорогах Украины начнется техконтроль транспорта

С 12 ноября патрульные полицейские во всех областях Украины начнут использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции - для контроля технического состояния транспортных средств, которые подлежат обязательному техническому контролю.

С 12 ноября на дорогах Украины начнется техконтроль транспорта

В частности, будут проверять грузовики более 3,5 тонн и прицепы к ним, автобусы, такси, автомобили с опасным грузом, отдельные специализированные транспортные средства, а также легковые авто, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Нужно отметить, что частные легковые автомобили проверять не будут. Во всяком случае, до введения в Украине обязательного техосмотра легковых автомобилей (предусматриваются придорожные проверки).

При помощи специального оборудования полицейские будут делать замеры параметров света фар, измерять высоту рисунка протектора шин,
устанавливать уровень выбросов выхлопных газов бензиновых двигателей, делать замеры коэффициента дымности дизельных двигателей, замерять допустимость уровня внешнего шума, определять люфт рулевого управления, проверять другие элементы конструкции.

С 12 ноября на дорогах Украины начнется техконтроль транспорта

Департамент коммуникации МВД Украины подчеркнул, что такие мобильные станции есть в каждом подразделении патрульной полиции. Значит, проверки будут проходить по всей стране.

Ранее мы рассказали, какие легковые автомобили не пройдут обязательный техосмотр, который в Украине планируют ввести с 2022 года.


Максимов Віталій, Тудей

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