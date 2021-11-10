Конкурент Tesla привлек на IPO почти $12 млрд.

Rivian Automotive планирует выпускать 150 тысяч электрокаров в год.

Конкурент Tesla привлек на IPO почти $12 млрд.
Фото: rivian.com

В США на биржу вышел электромобильный стартап Rivian Automotive Inc. Компания, которая пока не выпустила и тысячи автомобилей и терпит многомиллионные убытки, сумела продать 153 млн акций и привлекла с их помощью 11,9 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Это IPO стало одним из самых крупных размещений акций в США и рекордным со времен выхода на биржу Facebook в 2012 году.

Общая капитализация компании после IPO оценивается в 76,4 млрд. долларов, что почти втрое больше, чем в начале года.

Особенностью Rivian является поддержка от таких крупных компаний, как Amazon и Ford, являющихся акционерами стартапа. Ранее в этом году Amazon заявил о готовности купить у Rivian 100 тысяч электрогрузовиков до конца десятилетия.

По словам представителей Rivian, существующие мощности предприятия в Иллинойсе позволяют производить по 150 тысяч электромобилей в год. Речь идет не только о грузовиках, но и об электрических пикапах R1T и кроссоверах R1S.

Сейчас на американском рынке элетрокаров доминирует Tesla Inc., и Rivian считают одним из потенциальных конкурентов этого производителя.

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