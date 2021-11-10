Зеленский анонсировал масштабное развитие железной дороги в рамках программы "Большая стройка"

В этом году "Укрзализныця" получит 20 новых спальных вагонов.

Зеленский анонсировал масштабное развитие железной дороги в рамках программы

В Украине начинается масштабное обновление железной дороги. В рамках программы "Большая стройка" Президент Владимир Зеленский анонсировал развитие инфраструктуры, модернизацию подвижного состава и железнодорожных путей.

Об этом Глава государства рассказал во время выступления на форуме "Большая стройка: новая железная дорога", сообщает сайт Президента.

Президент отметил, что в рамках программы "Укрзализныця" возобновила сотрудничество с ключевым национальным предприятием в сфере вагоностроения - Крюковским заводом, который поставит УЗ три новых дизельных поезда уже до конца года.

“Также в этом году Укрзализныця получит 20 новых спальных вагонов – первые из анонсированной сотни. В планах за два следующих года построить еще 500 таких. Это современные украинские купейные вагоны, за которые действительно не стыдно, – рассказал Зеленский.

Параллельно идет закупка современных электропоездов для проекта City Express. Первые поезда должны выйти на маршрут в Киеве, Харькове и Днепре в следующем году.

В целях обновления подвижного состава Укрзализныци в ближайшие годы запланировано построить 500 новых спальных вагонов и капитально отремонтировать 150 вагонов, закупить 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 10 новых поездов для "Интерсити".

Со следующего года запланировано полностью модернизировать парк грузовых вагонов. Речь идет о строительстве 46 тыс. новых полувагонов и зерновозов, которое будет профинансировано как Укрзализныцей, так и с помощью частных инвесторов. Кроме того, в следующем году будут созданы условия для государственного лизинга.

Сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+" планируют расширить до более чем 10 областей. В частности, речь идет об Ужгороде, Черновцах, Луцке, Житомире, Чернигове, Сумах, Кропивницком, Мариуполе, Николаеве, Херсоне. В ближайшем времени скоростной железной дорогой соединят Киев и Черкассы.

Также в планах – до 2024 года электрифицировать не менее 500 км путей. Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год: Долинская – Николаев – Колосовка; Ворожба – Сумы; Житомир – Новоград-Волынский.

Напомним, ранее в рамках программы президента "Большая стройка" запустили проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

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