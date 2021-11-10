В Украине закончился льготный период растаможки: что ждет евробляхеров

В Украине сегодня, 10 ноября 2021 года, закончился льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации (для участников АТО/ООС есть еще 90 дней). Сегодня мы расскажем, что теперь ждет владельцев нерастаможенных евроблях, которые находятся в Украине с нарушением срока ввоза.

В Украине закончился льготный период растаможки: что ждет евробляхеров

Нужно отметить, что штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации могут не только полицейские, но и таможенники.

Так, полицейские могут на месте остановки оштрафовать на 8 500 гривен за управление автомобилем на еврономерах, у которого просрочен срок ввоза. Также могут оштрафовать за управление автомобилем лицом, которое не ввозило автомобиль в Украину. При повторном нарушении штраф составит 17 000 гривен.

Таможенники штрафуют за превышение срока временного ввоза или транзита автомобиля более чем на 30 суток на 170 000 гривен или конфискуют авто. Такое же наказание предусмотрено за потерю этих машин.

Таможенники составляют протокол и предают его в суд, который принимает решение. До вынесения решения автомобиль находится на таможне.

Кроме того, таможня накладывает штраф в 34 000 гривен, если такой автомобиль передан в пользование другому лицу.

При этом владелец евробляхи по-прежнему обязан ее вывезти из Украины. В противном случае его опять оштрафуют.

Напомним, ранее стало известно, что с 15 ноября 2021 года в Украине правоохранители начнут проводить специальную операцию "Рапира". Ее цель - выявление и привлечение к ответственности владельцев автомобилей на иностранной регистрации, нарушивших таможенное законодательство.


Максимов Віталій, Тудей

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