В декабре у киевлян начнут забирать автомобили: известно почему

В декабре 2021 года в Киеве начнут конфисковывать автомобили у злостных нарушителей скоростного режима, которые не платят штраф за нарушение ПДД. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

В декабре у киевлян начнут забирать автомобили: известно почему

По его словам, в Киеве насчитывается около 30 злостных нарушителей скоростного режима, которые к тому же не платят штрафы за нарушение ПДД. У некоторых водителей-лихачей уже накопилось по 10-20 неуплаченных штрафов.

Впервые практику конфискации автомобилей у злостных нарушителей скоростного режима и неплательщиков штрафов внедрили на прошлой неделе в Харькове. Там за первые два дня полиция отправила на штрафплощадку 5 автомобилей, ехавших со скоростью от 150 км/ч и больше, водители которых не оплачивают штрафы.

Нужно отметить, что полиция в Харькове специально отслеживает таких водителей и останавливает их в момент нарушения ПДД.

Правда, вначале им предлагают все-таки заплатить все штрафы, а также за эвакуацию автомобиля и пребывание его на штрафплощадке. Если штрафы не будут уплачены в установленные законом сроки, то тогда уже автомобиль по решению суда конфискуют и выставят на продажу на открытый государственный электронный аукцион.

Разницу между ценой автомобиля и суммой штрафа бывшему владельцу вернут, утверждают юристы.

После Киева подобную практику изъятия автомобилей должников внедрят по всей территории Украины.

Напомним, с 1 ноября в Украине начали действовать обновленные ПДД. Изменения в основном коснулись дорожной разметки и дорожных знаков.


Максимов Віталій, Тудей

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