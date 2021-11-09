Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti отказался сдать кровь на анализ

В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови.

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti отказался сдать кровь на анализ
Фото: Харків 1654

16-летний подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове отказался сдать кровь на анализ по решению суда.

Об этом "Укринформу" сообщил представитель потерпевших по делу Игорь Черняк.

"Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из-за его отказа", - отметил Черняк.

Он подчеркнул, что решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь, но "к сожалению, в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови".

Напомним, 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове 16-летний водитель Infiniti пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – попали в больницу с травмами разной степени тяжести, а водитель Infiniti почти не пострадал.

Против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). По ходатайству прокуратуры было открыто еще одно дело – по ст.287 (нарушение эксплуатации транспортных средств) для выяснения обстоятельств попадания несовершеннолетнего за руль автомобиля.

Летом 2021 года задержанный водитель привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Суд назначил ему приговор в виде двух лет лишения свободы с условным наказанием на один год.

28 октября 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове арестовали на два месяца. В ходе судебного заседания стало известно, что против молодого человека возбуждено еще одно уголовное дело - за попытку запутать следствие.

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