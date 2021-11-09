Представлено павербанк-валізу для підзарядки електрокарів

Британський стартап ZipCharge представив прототип портативного зарядного пристрою для автомобілів. По суті це зовнішній акумулятор, але тільки для електричного транспорту. Розробка була представлена на кліматичному саміті Сор26 і викликала чималий інтерес у публіки, інформує BizUA .

Невеликий пристрій розміром з валізу з колесами і висувною ручкою зручно транспортується і спокійно поміщається в багажник. Якщо електромобіль розрядився, підключення до нього ZipCharge Go на 30 хвилин дозволяє проїхати ще 32 кілометри. Існує і більш потужна версія, здатна забезпечити дальність ходу до 64 кілометрів.

Новинка здатна працювати як з гібридними автомобілями, так і з електромобілями. На процес зарядки піде від 30 хвилин до години. Сам пристрій заряджається від розетки. Мобільний додаток дозволяє запланувати зарядку, щоб вибрати найбільш комфортний і зручний час для поповнення енергії зовнішнього акумулятора.

Всередині Zipcharge Go знаходиться літій-нікель-марганець-кобальт-оксидний акумулятор (NMC), здатний забезпечити двосторонню зарядку від мережі до пристрою і від пристрою до мережі. У ньому також використовується двонаправлений інвертор AC-DC.

У широкий продаж ZipCharge Go поки не надійде. Очікується, що поставки пауербанку можуть початися в четвертому кварталі 2022 року. Вартість зовнішнього зарядного пристрою поки не називається, але інсайдери заявляють, що воно надійде в продаж приблизно за тією ж ціною, що і установка домашнього зарядного порту потужністю 7,2 кВт.