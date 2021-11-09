Бессарабский проезд в Киеве стал пешеходным

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Бессарабский проезд в Киеве с сегодняшнего дня стал пешеходной зоной. Теперь движение автотранспорта от бульвара Тараса Шевченко к улице Бассейной разрешено только через улицы Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

При этом создается новая дополнительная парковка на улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади.

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Об этом сообщил бывший заместитель главы КГГА Александр Густелев, до освобождения курировавший внедрение схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске.

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Он добавил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной предусмотрено открывать в ночное время для уборки. Тогда же рекомендуется завозить товар на Бессарабский рынок.

Бессарабская площадь – один из самых загруженных транспортных узлов Киева , пропускающий около 25 тысяч автомобилей в сутки. В рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения здесь уже устроена велосипедная инфраструктура, упорядочены дорожное движение и парковочные зоны.

Идеей для смены Бессарабской площади стали наработки школы-воркшопа "Трансформация Бессарабской площади", состоявшейся в 2018 году. Разработанная в рамках проекта транспортная модель показала повышение пропускной способности района Бессарабской площади на 11%.