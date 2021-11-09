Бессарабский проезд в Киеве стал пешеходным
Власти пытаются разгрузить центр города.
Бессарабский проезд в Киеве с сегодняшнего дня стал пешеходной зоной. Теперь движение автотранспорта от бульвара Тараса Шевченко к улице Бассейной разрешено только через улицы Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.
При этом создается новая дополнительная парковка на улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади.
Об этом сообщил бывший заместитель главы КГГА Александр Густелев, до освобождения курировавший внедрение схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске.
Он добавил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной предусмотрено открывать в ночное время для уборки. Тогда же рекомендуется завозить товар на Бессарабский рынок.
Бессарабская площадь – один из самых загруженных транспортных узлов Киева, пропускающий около 25 тысяч автомобилей в сутки. В рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения здесь уже устроена велосипедная инфраструктура, упорядочены дорожное движение и парковочные зоны.
Идеей для смены Бессарабской площади стали наработки школы-воркшопа "Трансформация Бессарабской площади", состоявшейся в 2018 году. Разработанная в рамках проекта транспортная модель показала повышение пропускной способности района Бессарабской площади на 11%.