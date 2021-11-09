Нужно ли менять “права“ с неразделенными категориями на новые – ответ суда

В Украине полицейские часто штрафуют водителей на 3 400 гривен за управление автомобилем при наличии водительского удостоверения с неразделенными категориями. Однако, суд считает, что такой штраф незаконен, сообщает "Дорожный адвокат".

Разделение категорий предусмотрено законом №586-VI от 2008 года. В частности, предусмотрено разграничение каждой категории на две. Например, "А" на "А1" и "А", и т. д.

Украинское законодательство разрешает обмена прав на новые – с разделенными категориями. Однако, есть один очень важный нюанс…

Нюанс заключается в следующем. В законе говорится о том, что водительские права "можно обменять" и нет речи о том, что они "подлежат обязательному обмену".

Юристы также отмечают, что в старых правах указываются категории, которые соответствуют разделенным, а положение №511 говорит, что обмен удостоверения проходит без сдачи экзаменов, кроме отдельных случаев.

Таким образом, патрульные полицейские не имеют законных оснований для того, чтобы штрафовать водителей за управление автомобилем при наличии водительского удостоверения с неразделенными категориями, выданное до сентября 2008 года.

Украинское законодательство гласит, что обмен водительского удостоверения проходит без сдачи экзаменов и необязательно.

Напомним, с 1 ноября в Украине начали действовать обновленные ПДД. Изменения в основном коснулись дорожной разметки и дорожных знаков.