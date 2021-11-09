В Жовкве на Львовщине стартовало строительство развязки, которая увеличит пропускную способность двух трасс

Новая развязка будет иметь диаметр 24 метра, движение по ней будет организовано по принципу «кольцевого движения».

В Жовкве на Львовщине стартовало строительство развязки, которая увеличит пропускную способность двух трасс

В Жовкве Львовской области по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» начались работы по строительству кольцевой развязки, которая увеличит пропускную способность дорог М-09 и Р-15 и одновременно повысит безопасность движения на их пересечении.

О начале строительства сообщает в Facebook служба автомобильных дорог во Львовской области.

Необходимость строительства кольцевой развязки обусловлена увеличившимся транспортным потоком на дорогах М-09 Тернополь – Львов – Рава-Руска и Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква. Несмотря на то, что на их пересечении главной дорогой является международная трасса Тернополь – Львов – Рава-Руска, в последние годы возросла интенсивность движения и в сторону Червонограда и в сторону Равы-Руской, а также в обратных направлениях.

Новая развязка будет диаметром 24 метра, движение по ней будет организовано по принципу «кольцевого движения», что в значительной степени разгрузит перекресток и сведет к минимуму возникновение аварийноопасных ситуаций.

Дорожники уже начали фрезеровать изношенное покрытие на подходах к будущей развязке.

Напомним, в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского в 2021 году планируется построить и восстановить 6500 км дорог государственного и местного значения.

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