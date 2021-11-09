Укрзализныця: позолоченный вагон поезда Киев-Одесса за 24 тысячи гривен

В то время как многие украинцы жалуются на грязь и нечеловеческие условия в вагонах, Укрзализныця предлагает уникальную возможность для состоятельных людей путешествовать с шиком. Вагон поезда Киев-Одесса за 24 тысячи гривен сравнили с Версальским дворцом.

В Сети показали “царский“ вагон Укрзализныци за 24 тысячи гривен с кроватью и ванной комнатой

Дмитрий Комаров в новом выпуске программы "Мандруй Україною" показал украинский вагон премиум-класса. В нем успешный украинский ведущий ехал из Киева в Одессу. Данный "царский" вагон расположен в самом обыкновенном поезде. И пока одни едут в плацкарте, другие могут нежиться в двуспальной кровати, наслаждаться горячей водой в душевой кабине и восхищаться деревянными стенами с позолотой.

В вагоне, больше похожем на номер элитного отеля есть королевская кровать, полноценный санузел с туалетом, душевой кабиной, горячей водой, кухня с электроплитой, кофеваркой, духовкой, холодильником и микроволновкой.

В Сети показали “царский“ вагон Укрзализныци за 24 тысячи гривен с кроватью и ванной комнатой

В Сети показали “царский“ вагон Укрзализныци за 24 тысячи гривен с кроватью и ванной комнатой

Стоимостью проезда в таком вагоне обойдется в 24 тысячи гривен, и уместиться в нем могут до 8 человек. По словам проводника, в этом вагоне путешествуют не только магнаты, но и обычные люди, которые сбрасываются компанией (по 3 тысячи гривен).


В это же время в вагонах "для простых смертных" проводники Укрзализныци требует у пассажиров деньги за проезд “без соседей“. Украинцы настаивают на усилении контроля над проводниками.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне погибли по меньшей мере 99 человек
США ужесточают правила въезда для путешествующих самолетамиСША ужесточают правила въезда для путешествующих самолетами
Штраф от 17 000 гривен за езду в общественном транспорте без COVID-сертификатаШтраф от 17 000 гривен за езду в общественном транспорте без COVID-сертификата
В Кривом Роге на взяточничестве попались сразу 11 полицейскихВ Кривом Роге на взяточничестве попались сразу 11 полицейских
Украинская авиакомпания Air Ocean получила права на первые маршруты. Куда полетитУкраинская авиакомпания Air Ocean получила права на первые маршруты. Куда полетит
Блок рекламы


Похожие новости
"УЗ" планирует за два года купить у Крюковского завода 600 пассажирских вагонов и 20 дизель-поездов"УЗ" планирует за два года купить у Крюковского завода 600 пассажирских вагонов и 20 дизель-поездов
В Украине замечен очень редкий автомобиль за 2 миллиона гривенВ Украине замечен очень редкий автомобиль за 2 миллиона гривен
Укрзализныця рассказала о повышении цен на билетыУкрзализныця рассказала о повышении цен на билеты
Штраф от 17 000 гривен за езду в общественном транспорте без COVID-сертификатаШтраф от 17 000 гривен за езду в общественном транспорте без COVID-сертификата
"Укрзализныця" получила первые пять купейных вагонов от Крюковского завода"Укрзализныця" получила первые пять купейных вагонов от Крюковского завода
Tesla отзывает тысячи электромобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с подвескойTesla отзывает тысячи электромобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с подвеской
Штраф 17 тысяч гривен грозит пассажирам столичного метрополитена, у которых не будет ковид-сертификатаШтраф 17 тысяч гривен грозит пассажирам столичного метрополитена, у которых не будет ковид-сертификата
”Укрзализныця” возобновила движение на Житомирщине, где сошел с рельсов грузовой поезд”Укрзализныця” возобновила движение на Житомирщине, где сошел с рельсов грузовой поезд
Автомобили из Германии в Украину начали завозить на поездахАвтомобили из Германии в Украину начали завозить на поездах
На железнодорожных вокзалах уже вакцинировано более 8 тысяч человек - "Укрзализныця"На железнодорожных вокзалах уже вакцинировано более 8 тысяч человек - "Укрзализныця"
Последние новости
Подгружаем последние новости