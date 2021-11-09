Укрзализныця: позолоченный вагон поезда Киев-Одесса за 24 тысячи гривен

В то время как многие украинцы жалуются на грязь и нечеловеческие условия в вагонах, Укрзализныця предлагает уникальную возможность для состоятельных людей путешествовать с шиком. Вагон поезда Киев-Одесса за 24 тысячи гривен сравнили с Версальским дворцом.

Дмитрий Комаров в новом выпуске программы "Мандруй Україною" показал украинский вагон премиум-класса. В нем успешный украинский ведущий ехал из Киева в Одессу. Данный "царский" вагон расположен в самом обыкновенном поезде. И пока одни едут в плацкарте, другие могут нежиться в двуспальной кровати, наслаждаться горячей водой в душевой кабине и восхищаться деревянными стенами с позолотой.

В вагоне, больше похожем на номер элитного отеля есть королевская кровать, полноценный санузел с туалетом, душевой кабиной, горячей водой, кухня с электроплитой, кофеваркой, духовкой, холодильником и микроволновкой.

Стоимостью проезда в таком вагоне обойдется в 24 тысячи гривен, и уместиться в нем могут до 8 человек. По словам проводника, в этом вагоне путешествуют не только магнаты, но и обычные люди, которые сбрасываются компанией (по 3 тысячи гривен).

В это же время в вагонах "для простых смертных" проводники Укрзализныци требует у пассажиров деньги за проезд “без соседей“. Украинцы настаивают на усилении контроля над проводниками.