Конец льгот: в Украине не хотят покупать даже BMW на еврономерах

Волынская таможня в третий раз выставила на открытый государственный онлайн аукцион ProZorro автомобиль BMW 728I 1998 года выпуска, который был конфискован по решению суда. За него хотят получить всего 93 тысячи гривен.

Этот BMW находится в рабочем состоянии, хотя, конечно, время для него не прошло бесследно. На кузове есть царапины, вмятины левых передних и левых задних дверей, крышки багажника. На кузове есть коррозия, следы подтекания масла и двигателя. Салон и сиденья потерты.

Под капотом находится бензиновый двигатель объемом 2793 см.куб., мощность 142/193 кВт. Коробка передач – автоматическая. Цвет кузова – черный.

Автомобиль конфисковала Волынская таможня по решению суда. Судя по номерам, этот BMW имеет эстонскую регистрацию.

Учитывая, что 10 ноября 2021 года заканчивается льготный период растаможки автомобилей на иностранных номерах, понятно, почему таможня никак не может продать эту евробляху.

Напомним, с 15 ноября текущего года полиция вместе с другими правоохранителями начнет проводить специальную операцию "Рапира". Ее цель – выявление автомобилей на иностранной регистрации, которые находятся в Украине с нарушением срока ввоза. Владельцев ждет штраф в 170 000 гривен.