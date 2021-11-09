ЗАЗ сократил производство автомобилей

По данным Укравтопрома, Запорожский автомобилестроительный завод в октябре 2021 года выпустил 110 автомобилей. Это на 76,3% меньше, чем в сентябре текущего года и на 38,2% меньше, чем в октябре 2020 года. При этом ЗАЗ в октябре выпустил 17 автобусов (+13,3%).

Всего с января по октябрь 2021 года ЗАЗ выпустил 3533 автомобиля, что на 729,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, ЗАЗ возобновил производство легковых автомобилей в сентябре 2020 года. Из роSSийских машинокомплектов это предприятие выпускает автомобили семейства Lada, кроссовер Renault Arkana, а также две модели Kia - седан Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.

Почему в сентябре 2021 года в Запорожье снизилось производство автомобилей – не сообщается.

Нужно отметить, что в сентябре снизилось производство автомобилей и на Еврокаре. Там выпустили всего 92 автомобиля, что на 72,9% меньше, чем в сентябре текущего года.

Всего в Украине за первые 10 месяцев 2021 года выпустили 6 337 автомобилей. Это на 97% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее стало известно, что Запорожский автомобилестроительный завод к 2025 году может поставить на конвейер четыре совершенно новые модели.