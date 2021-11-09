Стало известно, когда дебютирует новый Skoda Karoq

Компания Skoda объявила, что 30 ноября состоится официальная презентация обновленного компактного кроссовера Skoda Karoq. Презентация пройдет онлайн.

Karoq выпускают с 2017 года, поэтому его уже пора обновить. В сегменте компактных кроссоверов сейчас очень большая конкуренция, и автопроизводителям приходится часто обновлять свои модели.

К сожалению, информации про обновленный Karoq пока очень мало. Судя по ранее размещенным в Сети фотографиям, он получил новую решетку радиатора в соответствии с современным корпоративным дизайном, новую оптику, новые бамперы и задние фонари. Кроме того, у легкосплавных колесных дисков будет новый дизайн.

В салоне будет обновленная информационно-развлекательная система. В приборную панель интегрирован сенсорный дисплей, а по бокам располагаются центральные вентиляционные отверстия.

В линейке двигателей никаких изменений не предвидится. Ранее ходили слухи, что у Karoq будет версия с полноценной гибридной силовой установкой. Но глава чешского автогиганта Томас Шефер недавно заявил, что версия с PHEV будет только у Octavia и Superb. Что же касается слухов о появлении у Karoq высокопроизводительной версии RS, то они не подтвердились.

Серийное производство обновленного компактного кроссовера Skoda Karoq запланировано на начало 2022 года. Если, конечно, у Skoda будет для этого достаточно микрочипов.

В Украине Skoda Karoq сейчас стоит от 595 620 гривен в базовой комплектации. В базовой комплектации есть центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер, бортовой компьютер, 16-дюймовый стальные колесные диски, запасное колесо.

Напомним, ранее блогер разобрал Skoda Karoq и показал, что у него внутри.