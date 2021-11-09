Стало известно, когда дебютирует новый Skoda Karoq

Компания Skoda объявила, что 30 ноября состоится официальная презентация обновленного компактного кроссовера Skoda Karoq. Презентация пройдет онлайн.

Стало известно, когда дебютирует новый Skoda Karoq

Karoq выпускают с 2017 года, поэтому его уже пора обновить. В сегменте компактных кроссоверов сейчас очень большая конкуренция, и автопроизводителям приходится часто обновлять свои модели.

К сожалению, информации про обновленный Karoq пока очень мало. Судя по ранее размещенным в Сети фотографиям, он получил новую решетку радиатора в соответствии с современным корпоративным дизайном, новую оптику, новые бамперы и задние фонари. Кроме того, у легкосплавных колесных дисков будет новый дизайн.

В салоне будет обновленная информационно-развлекательная система. В приборную панель интегрирован сенсорный дисплей, а по бокам располагаются центральные вентиляционные отверстия.

Стало известно, когда дебютирует новый Skoda Karoq

В линейке двигателей никаких изменений не предвидится. Ранее ходили слухи, что у Karoq будет версия с полноценной гибридной силовой установкой. Но глава чешского автогиганта Томас Шефер недавно заявил, что версия с PHEV будет только у Octavia и Superb. Что же касается слухов о появлении у Karoq высокопроизводительной версии RS, то они не подтвердились.

Серийное производство обновленного компактного кроссовера Skoda Karoq запланировано на начало 2022 года. Если, конечно, у Skoda будет для этого достаточно микрочипов.

В Украине Skoda Karoq сейчас стоит от 595 620 гривен в базовой комплектации. В базовой комплектации есть центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер, бортовой компьютер, 16-дюймовый стальные колесные диски, запасное колесо.

Стало известно, когда дебютирует новый Skoda Karoq

Напомним, ранее блогер разобрал Skoda Karoq и показал, что у него внутри.


Максимов Віталій, Тудей

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