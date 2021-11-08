2021-11-08
В Киеве произошла авария с участием трех машин, движение транспорта затруднено
Госпитализирован по меньшей мере один человек.
Фото: Александр Рудоманов
На проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Перекрыты три из четырех полос в направлении Житомира, движение транспорта затруднено.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия.
Авария произошла примерно в 20:30 на проспекте Победы у поворота на ул. Вернадского.
Есть информация о том, что скорая доставила в больницу по меньшей мере одного человека. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Напомним, сегодня трое людей погибли в результате столкновения автомобиля с деревом на дороге возле Луцка.