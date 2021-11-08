В Киеве произошла авария с участием трех машин, движение транспорта затруднено

Госпитализирован по меньшей мере один человек.

Фото: Александр Рудоманов

На проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Перекрыты три из четырех полос в направлении Житомира, движение транспорта затруднено.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия.

Авария произошла примерно в 20:30 на проспекте Победы у поворота на ул. Вернадского.

Есть информация о том, что скорая доставила в больницу по меньшей мере одного человека. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, сегодня трое людей погибли в результате столкновения автомобиля с деревом на дороге возле Луцка.

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