В Украине водителей хотят навсегда лишать прав: кого коснется

В Украине хотят водителей, которые систематически грубо нарушают ПДД, навсегда лишать водительских прав. Соответствующий законопроект № 6278 уже зарегистрировали в Верховной Раде. Сейчас он находится на рассмотрении в профильном комитете.

В Украине водителей хотят навсегда лишать прав: кого коснется

Авторы законопроекта № 6278 исходят из того, что в Украине регулярно происходят масштабные ДТП со смертельным исходом.

Законопроект, в частности, предлагает внести изменения в ч. 2 ст. 30 Кодекса Украины про административные правонарушения и в ст. 55 Уголовного Кодекса. Предлагается ввести наказание в виде лишения водительских прав за грубое или повторное нарушение ПДД на срок до 3 лет или навсегда за систематическое нарушение ПДД.

Авторы законопроекта считают, что его реализация поможет улучшить дисциплину среди участников дорожного движения и снизит количество смертельных ДТП.

Напомним, за первые девять месяцев 2021 года в Украине произошло 137 286 ДТП, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Больше всего ДТП произошло в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Реже всего дорожные аварии происходили в Луганской и Кировоградской областях.

Ранее патрульная полиция Киева напомнила, что нужно делать водителю, если попал в дорожную аварию.


Максимов Віталій, Тудей

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