Прицеп с сеном убил мотоциклиста в Полтавской области

Транспортное средство оторвалось от проезжавшего мимо автомобиля.

Фото: pl.npu.gov.ua

В Полтавской области в понедельник, 8 ноября, погиб мотоциклист, в которого врезался оторвавшийся от легкового автомобиля прицеп.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

ДТП произошло на дороге между селами Заводское и Пески Миргородского района.

Полиция установила, что при движении у водителя автомобиля ВАЗ 2121 оторвался прицеп. Он выехал на встречную полосу, где ехал мотоцикл ИЖ-Планета.

Произошло столкновение, в результате которого водитель мотоцикла, 1973 года рождения, житель Заводской общины, от полученных травм погиб на месте. Его пассажирка, 1979 года рождения, с травмами госпитализирована в Лохвицу.

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua

Авария будет расследована по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в воскресенье вечером в ДТП возле Луцка погибли три человека.