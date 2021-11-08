Прицеп с сеном убил мотоциклиста в Полтавской области
Транспортное средство оторвалось от проезжавшего мимо автомобиля.
В Полтавской области в понедельник, 8 ноября, погиб мотоциклист, в которого врезался оторвавшийся от легкового автомобиля прицеп.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.
ДТП произошло на дороге между селами Заводское и Пески Миргородского района.
Полиция установила, что при движении у водителя автомобиля ВАЗ 2121 оторвался прицеп. Он выехал на встречную полосу, где ехал мотоцикл ИЖ-Планета.
Произошло столкновение, в результате которого водитель мотоцикла, 1973 года рождения, житель Заводской общины, от полученных травм погиб на месте. Его пассажирка, 1979 года рождения, с травмами госпитализирована в Лохвицу.
Авария будет расследована по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в воскресенье вечером в ДТП возле Луцка погибли три человека.