КГГА решила закрыть 11 маршруток

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в одностороннем порядке расторг договоры с частными перевозчиками на обслуживание 11 городских маршрутов.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Будут закрыты следующие маршрутки:

№224 метро "Минская" - Северная

№234 метро "Почайная" - Алишера Навои

№539 Железнодорожный вокзал - ж/к "Олимпийский городок"

№559 метро "Минская" - метро "Героев Днепра"

№231 Терещенковская - Кадетская роща

№421 метро "Почайная" - Симиренко

№581 метро "Святошин" - площадь Шевченко

№155 метро "Почайная" - Кольцевая дорога

№516 рынок "Лесной" - метро "Красный хутор"

№517 Народного Ополчения - Генерала Наумова

№402 Северная - кинотеатр "Братислава"

Причиной такого решения стало то, что перевозчики - "Союз-Авто", "Базальт", "Кийтранс-2005" и "Универсал-Транс" - якобы получили эти маршруты благодаря фальсификациям, которые обеспечили необоснованное преимущество на конкурсах по перевозкам.

"Договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке. Важно: город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам – ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у «Киевпасстранса»", - сообщил Усов в телеграмме.

Он заверил, что город "пропорционально увеличит" количество муниципальных автобусов и троллейбусов по этим направлениям.

Напомним, что ранее в октябре 2021 года Усов сообщил о расторжении договоров на обслуживание 21 городского маршрута, заключенных с частными перевозчиками.