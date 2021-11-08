КГГА решила закрыть 11 маршруток

Изменения больше всего коснутся Оболони.

КГГА решила закрыть 11 маршруток
Фото: Макс Требухов

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в одностороннем порядке расторг договоры с частными перевозчиками на обслуживание 11 городских маршрутов.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Будут закрыты следующие маршрутки:

  • №224 метро "Минская" - Северная

  • №234 метро "Почайная" - Алишера Навои

  • №539 Железнодорожный вокзал - ж/к "Олимпийский городок"

  • №559 метро "Минская" - метро "Героев Днепра"

  • №231 Терещенковская - Кадетская роща

  • №421 метро "Почайная" - Симиренко

  • №581 метро "Святошин" - площадь Шевченко

  • №155 метро "Почайная" - Кольцевая дорога

  • №516 рынок "Лесной" - метро "Красный хутор"

  • №517 Народного Ополчения - Генерала Наумова

  • №402 Северная - кинотеатр "Братислава"

Причиной такого решения стало то, что перевозчики - "Союз-Авто", "Базальт", "Кийтранс-2005" и "Универсал-Транс" - якобы получили эти маршруты благодаря фальсификациям, которые обеспечили необоснованное преимущество на конкурсах по перевозкам.

"Договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке. Важно: город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам – ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у «Киевпасстранса»", - сообщил Усов в телеграмме.

Он заверил, что город "пропорционально увеличит" количество муниципальных автобусов и троллейбусов по этим направлениям.

Напомним, что ранее в октябре 2021 года Усов сообщил о расторжении договоров на обслуживание 21 городского маршрута, заключенных с частными перевозчиками.

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