КГГА решила закрыть 11 маршруток
Изменения больше всего коснутся Оболони.
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в одностороннем порядке расторг договоры с частными перевозчиками на обслуживание 11 городских маршрутов.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Будут закрыты следующие маршрутки:
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№224 метро "Минская" - Северная
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№234 метро "Почайная" - Алишера Навои
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№539 Железнодорожный вокзал - ж/к "Олимпийский городок"
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№559 метро "Минская" - метро "Героев Днепра"
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№231 Терещенковская - Кадетская роща
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№421 метро "Почайная" - Симиренко
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№581 метро "Святошин" - площадь Шевченко
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№155 метро "Почайная" - Кольцевая дорога
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№516 рынок "Лесной" - метро "Красный хутор"
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№517 Народного Ополчения - Генерала Наумова
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№402 Северная - кинотеатр "Братислава"
Причиной такого решения стало то, что перевозчики - "Союз-Авто", "Базальт", "Кийтранс-2005" и "Универсал-Транс" - якобы получили эти маршруты благодаря фальсификациям, которые обеспечили необоснованное преимущество на конкурсах по перевозкам.
"Договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке. Важно: город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам – ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у «Киевпасстранса»", - сообщил Усов в телеграмме.
Он заверил, что город "пропорционально увеличит" количество муниципальных автобусов и троллейбусов по этим направлениям.
Напомним, что ранее в октябре 2021 года Усов сообщил о расторжении договоров на обслуживание 21 городского маршрута, заключенных с частными перевозчиками.