Три человека погибли из-за столкновения автомобиля с деревом на дороге возле Луцка

Фото: vl.npu.gov.ua

Вечером в воскресенье, 7 ноября, на автомобильной дороге между селами Романов и Верховка (Луцкий район) произошло ДТП.

На сайте местной полиции сообщается, что автомобиль Volkswagen Golf на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево на обочине.

32-летний водитель, житель Луцка, и двое его пассажиров погибли на месте происшествия.

Полиции открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что в субботу в Николаевской области произошла еще одна авария с большим количеством погибших. Там столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В "жигулях" ехали супруги с пятью детьми. После столкновения машина перевернулась на крышу, ее водитель и двое детей-пассажиров погибли, остальные пассажиры попали в больницу.