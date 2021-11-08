В Цюрихе дебютировал обновленный Ford Focus

Компания Ford на автосалоне в Цюрихе официально представила обновленный Ford Focus четвертого поколения. В продаже он появится уже в ближайшее время.

Обновленный Ford Focus получил заметные изменения в дизайне передней и задней части. В частности, у него новая решетка радиатора, новые бамперы, новая оптика и задние фонари.

Focus ST тоже получил некоторые изменения в дизайне. Например, у него легкосплавные диски нового дизайна, а кузов окрашен в цвет Mean Green, который впервые американский автогигант использовал на Fiesta ST. Покупателям высокопроизводительную версию по-прежнему будут предлагать в двух вариантах кузова – хэтчбек и универсал.

В салоне теперь 13,2-дюймовый сенсорный дисплей (раньше его размер был меньше) информационно-развлекательной системы с возможностью беспроводного обновления. Операционная система обновлена до SYNC 4. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlayи Android Auto.

У обновленной заряженной версии Focus ST теперь есть сиденья от Ford Performance.

В линейку двигателей входят бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Базовый - трехцилиндровый 1,0 л бензиновый силовой агрегат с турбонаддувом мощностью 125 и 155 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с "автоматом".

Как мы уже говорили, продажи обновленного Ford Focus начнутся в ближайшее время. Цены пока не объявлены.

Ранее сообщалось, что китайцы сделали копию кроссовера Ford EcoSport за 12 000 долларов.