Новый BMW 7-Series получит автопилот третьего уровня

Седан BMW 7-Series нового, шестого, поколения будет оснащаться системой автономного вождения третьего уровня автономности. Об этом журналистам рассказал директор по развитию компании BMW Франк Вебер.

Новый BMW 7-Series получит автопилот третьего уровня

По его словам, с автопилотом третьего уровня автомобиль может разгоняться и тормозить, а также передвигаться самостоятельно при выполнении ряда условий.

Продажи 7-Series нового поколения начнутся в 2022 году. Этот автомобиль первым получит систему автономного вождения 3-го уровня. Скорее всего, ее покупателям будут предлагать в качестве опции. В дальнейшем эту систему получат и другие модели баварского автогиганта. И тоже, видимо, в качестве опции, а не стандартного оборудования.

Нужно отметить, что ранее систему автономного вождения разработала компания Audi. Однако, она не смогла ее внедрить из-за проблем с законодательством.

Кстати, не смогла внедрить систему автономного вождения 3-го уровня и компания Volvo. Этот автопроизводитель сейчас разрабатывает более продвинутую систему.

У BMW система автономного вождения менее строгая, поэтому она соответствует требованиям законодательства. Но эта система тоже позволяет убрать руки с руля.

Напомним, ранее стало известно, что BMW разрабатывает новый гибридный минивэн.


Максимов Віталій, Тудей

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