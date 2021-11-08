В Сети показали Mercedes с пробегом 2 млн км

Ранее мы уже писали про американца Пола Хармана, который на своем автомобиле Mercedes-Benz W123 1981 года выпуска проехал 1 миллион 850 тысяч километров. Теперь стало известно, что он на своей машине уже проехал почти 2 млн километров.

В Сети показали Mercedes с пробегом 2 млн км

Харман купил этот Mercedes-Benz в 1983 году, когда у него пробег составлял около 64 тысяч километров.

Этот Mercedes оснащается 2,4 л дизельным двигателем мощностью 72 л.с. Силовой агрегат очень надежный благодаря простоте своей конструкции. Его за все это время капитально ремонтировали один раз, при пробеге 600 тысяч километров.

В Сети показали Mercedes с пробегом 2 млн км

Время от времени Харман меняет на своем автомобиле элементы подвески и другие детали, которые изнашиваются. При пробеге в 900 тысяч километров (в 1991 году) он заменил все уплотнители и прокладки. Кроме того, он один раз перекрасил кузов.

По словам Хармана, у него нет никакого секрета долголетия автомобиля. Он признался, что регулярно меняет масло – каждые 5 000 км пробега.

Харман до сих пор ездит на своем Мерседесе. Правда, в последнее время реже. Однако, он является постоянным участником различных автомобильных шоу.

В Сети показали Mercedes с пробегом 2 млн км

Напомним, ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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