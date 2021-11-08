В Сети показали Mercedes с пробегом 2 млн км

Ранее мы уже писали про американца Пола Хармана, который на своем автомобиле Mercedes-Benz W123 1981 года выпуска проехал 1 миллион 850 тысяч километров. Теперь стало известно, что он на своей машине уже проехал почти 2 млн километров.

Харман купил этот Mercedes-Benz в 1983 году, когда у него пробег составлял около 64 тысяч километров.

Этот Mercedes оснащается 2,4 л дизельным двигателем мощностью 72 л.с. Силовой агрегат очень надежный благодаря простоте своей конструкции. Его за все это время капитально ремонтировали один раз, при пробеге 600 тысяч километров.

Время от времени Харман меняет на своем автомобиле элементы подвески и другие детали, которые изнашиваются. При пробеге в 900 тысяч километров (в 1991 году) он заменил все уплотнители и прокладки. Кроме того, он один раз перекрасил кузов.

По словам Хармана, у него нет никакого секрета долголетия автомобиля. Он признался, что регулярно меняет масло – каждые 5 000 км пробега.

Харман до сих пор ездит на своем Мерседесе. Правда, в последнее время реже. Однако, он является постоянным участником различных автомобильных шоу.

Напомним, ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.