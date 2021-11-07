В Украине замечен очень редкий автомобиль за 2 миллиона гривен

В киевском автосалоне стартовали продажи очень редкого пони-кара — Roush Mustang JackHammer за 77 800 долларов ( 2 млн грн).

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на «ТопЖыр».

Roush Mustang JackHammer имеет мощность 710 л.с. и 827 Нм путем установки производительного компрессора R2650, усиленного радиатора и модернизированной системы охлаждения. Авто с двигателем на 5 литров также оснащено 6-ступенчатой «механикой» и 10-диапазонной автоматической коробкой передач.

Кроме того, машина уникальна сама по себе, так как ее выпустили только один раз в 2018 году и всего 165 экземпляров. Автомобиль из автосалона Киева имеет больше 2 500 км пробега. Сама машина выглядит как новая. Также Roush Mustang JackHammer обзавелся улучшенной подвеской с регулируемыми амортизаторами и усиленными полуосями. Он имеет аэродинамический обвес: еще одни воздухозаборники, переработанная решетка, улучшенный бампер, передний и задний спойлер.

У авто есть эксклюзивные 20-дюймовые колесные диски с шинами Continental ExtremeContact Sport. Что касается дизайна, то не обошлось и от фирменной графики на дверцах машины в виде хоккейной клюшки. На кузове и в салоне есть шильдики и логотипы Roush.

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