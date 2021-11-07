На Буковине табачные контрабандисты шпионили за пограничниками с помощью дронов

В Черновицкой области пограничники выявили лиц, которые с помощью беспилотников пытались нарушить воздушное пространство на украинско-румынской границе.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Так, этой ночью оперативники с привлечением спецназовцев ДОЗОРа и резервов отдела "Красноильск" задержали двух человек без документов. По словам задержанных, они граждане Украины.

Кроме летательного аппарата, на месте взлета и посадки дрона обнаружили также два автомобиля "Ford Connect" и "Mitsubishi Pajero".

Правоохранители не исключают вероятность того, что мужчины отслеживали передвижение пограничных нарядов и небом перемещали табачную продукцию через границу.

В настоящее время на месте события работает следственно-оперативная группа Национальной полиции в Черновицкой области.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, 28 октября пограничники Черновицкого отряда на границе с Румынией обнаружили полтысячи пачек сигарет без марок акцизного налога, два БПЛА, 33 батареи питания к ним и автомобиль "Фольксваген", из которого производился запуск беспилотников и который служил как «опорный пункт» для осуществления операции.