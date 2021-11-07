В Одесской области водитель распечатал свидетельство на иностранное авто на цветном принтере
Его разоблачили в пункте пропуска "Кучурган".
В пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области разоблачили водителя, распечатавшего свидетельство на иностранное авто на цветном принтере.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"Вчера в пункте пропуска "Кучурган" пограничники Подольского отряда обнаружили поддельный регистрационный документ на иностранный автомобиль", - говорится в сообщении.
Во время пограничного контроля у инспектора возникли сомнения в действительности свидетельства о регистрации польского автомобиля, которым ехал 37-летний гражданин Украины.
Впоследствии выяснилось, что документ полностью подделан, а именно: бумагу распечатали на цветном принтере.
В Национальную полицию отправлено сообщение о выявлении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины.
Напомним, сотрудники Пограничной службы в Лодзи задержали трех украинцев за подделку документов и содействие пребыванию более тысячи иностранцев на территории Польши.