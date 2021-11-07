В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком, погибли 3 человека

После столкновения автомобили съехали с дороги в кювет и грузовик загорелся.

Возле села Сытники Черкасской области на автодороге Киев-Знаменка в субботу, 6 ноября, в результате ДТП погибли три человека.

Об этом сообщили в областной полиции.

Предварительно выяснено, что 6 ноября, около 18:30, водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF.

После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет и грузовик загорелся.

В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области, пассажир и водитель ВАЗ, 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области.

Следователи по делам ДТП с пострадавшими внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Следствие продолжается.

Напомним, в Николаевской области столкнулись легковые автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате аварии погибли три человека, из них два малолетних ребенка.