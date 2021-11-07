Названа дата, когда покажут новый внедорожник BMW

29 ноября 2021 года компания BMW официально представит свой новый гибридный "заряженный" внедорожник. Об этом сообщили в американском офисе баварского автогиганта.

Названа дата, когда покажут новый внедорожник BMW

Слухи о появлении в продаже нового большого внедорожника BMW M Hybrid появились впервые в ноябре 2017 года. Несколько месяцев назад глава BMW Оливер Ципсе косвенно подтвердил, что в линейке X скоро ожидается новая модель.

Как будет называться новый флагманский гибридный внедорожник BMW – пока еще не известно. По слухам, он будет называться X8. Правда, некоторые источники утверждают, что этот внедорожник будет называться XM.

Названа дата, когда покажут новый внедорожник BMW

Конечно, очень интересно узнать название нового баварского внедорожника, но еще интересней увидеть его дизайн. Почему? Потому, что это будет первая баварская модель с новым дизайном фар, который вызвал в Сети так много споров.

По слухам, гибридная силовая установка у BMW M Hybrid получит новый твин-турбо двигатель V8 и электромотор. Ее общая мощность составит около 700 л.с. Значит, этот автомобиль получит мощные тормоза. Также не исключено, что покупателям предложат версию с "мягкой" гибридной силовой установкой.

Утверждается, что X8 / XM будет оснащаться самыми большими колесными дисками среди всех серийных моделей BMW. Возможно, речь идет про 23-дюймовые колесные диски.

Названа дата, когда покажут новый внедорожник BMW

Официальная премьера BMW M Hybrid намечена на 29 ноября. Правда, мы пока не знаем, будет ли это концепт или серийная версия.

Напомним, ранее стало известно, что BMW разрабатывает новый гибридный минивэн.


Максимов Віталій, Тудей

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