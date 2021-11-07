Найпопулярніші АЗС в Україні змінили ціни на бензин та дизель: скільки грошей треба брати на заправку

Українські АЗС протягом тижня, від 29 жовтня до 5 листопада, скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає ТСН .

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 20 коп./л, до 33,49 грн/л. Водночас дизельне пальне у цих мережах подешевшало на 17 коп./л, до 31,90 грн/л. На станціях Shell бензин марок А-92 та А-95 подорожчав на 10 та 20 коп./л, до 32,59 та 33,40 грн/л відповідно. Дизельне пальне в мережі подешевшало на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.

На 5 коп./л, до 33,25 грн/л подорожчала лише «п’ятірка» в мережі SOCAR. На KLO та «Паралель» бензин цієї марки подорожчав на 10 коп./л та 20 коп./л відповідно. «Овіс» підняв ціни на бензин на 24 коп./л, до 31,80 грн/л за А-92 і 32,46 грн/л — за А-95. На 20 коп./л подорожчали бензин марки А-95 та дизельне пальне на станціях UPG.

У той же час такі мережі як «Автотранс», «Рур Груп» та Mango знизили вартість ДП у межах 10-50 коп./л.