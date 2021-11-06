В Харькове у нарушителя ПДД изъяли Jaguar

Оказалось, что водитель находится в розыске из-за неуплаты штрафа за превышение скорости.

В центре Харькова патрульная полиция остановила за проезд на запрещающий сигнал светофора автомобиль Jaguar. Как выяснилось, водитель находится в розыске из-за неуплаты штрафа за превышение скорости.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

"Сегодня, на перекрестке улицы Сумской и улицы Деревянко патрульные остановили автомобиль Jaguar за проезд на запрещающий сигнал светофора. Во время проверки полицейские установили, что авто находится в розыске органами юстиции из-за неуплаты штрафа за значительное превышение скорости движения", - говорится в сообщении. .

Патрульные вызвали на место сотрудников исполнительной службы и составили на водителя административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Автомобиль нарушителя изъяли до закрытия исполнительного производства.

Фото: facebook.com/kharkivpolice

Напомним, ранее Министерство юстиции сообщило, что Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, которые не оплачивают штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах. Триггером к такой радикальной позиции Минюста стали резонансные ДТП в Харькове.