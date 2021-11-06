Suzuki показал хэтчбек с очень экономичным бензиновым мотором

Компания Suzuki показала бюджетный хэтчбек Suzuki Celerio нового поколения. Утверждается, что это будет один из самых экономичных автомобилей с бензиновым двигателем.

Suzuki показал хэтчбек с очень экономичным бензиновым мотором

Новый Celerio получил, судя по всему, существенные изменения в дизайне. Он более современный и красивый, чем его предшественник. Этот хэтчбек стал более округлым по сравнению с предшественником. Решетка радиатора стала меньше, а в бамперах появились новые воздухозаборники.

Салон полностью переделан. Появилась информационно-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Также есть новый рычаг переключения коробки передач и модернизированный блок управления системой кондиционирования.

Suzuki показал хэтчбек с очень экономичным бензиновым мотором

Кроме того, Celerio нового поколения получил больше оборудования и новые технологии безопасности и коммуникации.

Под капотом находится модернизированный 1,0-литровый бензиновый двигатель Dual Jet с системой старт-стоп на холостом ходу. Suzuki утверждает, что новый Celerio будет самым экономичным автомобилем с бензиновым двигателем в Индии, которая станет для него главным рынком сбыта. При этом японский автогигант не назвал никаких конкретных цифр по расходу топлива.

Официальная премьера Suzuki Celerio нового поколения состоится в ближайшее время. Цена еще не объявлены.

Suzuki показал хэтчбек с очень экономичным бензиновым мотором

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году в Европе начнутся продажи Suzuki S-Cross (SX4) нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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